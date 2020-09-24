أهالي "الخطاطبة" يستغيثون بمحافظ المنوفية بعد ارتفاع منسوب النيل

قال رجب عبدالغنى، أحد أهالى قرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري، إن منسوب المياه نهر النيل فرع رشيد، ارتفع خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أدى إلى قطع الطريق بين جزيرة أبو نشابة والقرية الأم.

وأوضح "عبدالغني"، أن الأهالى استعانوا بالمراكب من أجل الانتقال على الطريق، مضيفًا: "استغثنا بمحافظ المنوفية، وبالفعل المحافظ أمر بالتدخل السريع لحل المشكلة وتم تلبية الدعوة في الحال وبدأت اللوادر في العمل منذ 10 أيام".

وأشار المواطن إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على وضع مواسير على الأرض والعمل عليها من أجل تمهيد طريق يمكن الأهالى من التنقل بين القرى، مناشدًا محافظ المنوفية باعتماد ميزانية لإنشاء طريق مثقل بالحجارة الضخمة، وتعزيزه ويكون على ارتفاع عال، حتى لا يتأثر بأى زيادة في منسوب النيل مستقبلاً، وتابع: "أراضى زراعية ومحاصيل كثيرة غرقت بسبب زيادة المنسوب".