محافظ المنوفية يكافئ أمين شرطة لإنقاذه طفلة من الغرق

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية وشهادة تقدير لأمين الشرطة سعد الصاوي عبدالواحد بإدارة مرور المنوفية، والذي أنقذ فتاة من منشأة بخاتي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم من الغرق، فور إلقاء نفسها من أعلى الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم تقديرًا لما أظهره من شجاعة ودوره البطولي.

كان أمين الشرطة سعد الصاوي في أثناء تأدية مهام وظيفته بموقع الحادث، شاهد الواقعة، وعلى الفور قدم مساعدة بإنقاذ الفتاة من الغرق واستدعاء قوات الإنقاذ النهري وأنقذت الفتاة.

وأكد محافظ المنوفية أنه ليس بغريب على أبناء وشعب محافظة المنوفية التي يتصف أهلها بالشجاعة وكرم الأخلاق، مشيرًا إلى أنه نموذج يحتذى به في الإنسانية وإعطاء قدوة للأجيال القادمة لما قام به من دور وواجب إنساني تجاه أبناء محافظته.

وتمكن أمين شرطة بإدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، من إنقاذ طفله تدعى "إ.ع" سقطت في بحر شبين الكوم من أعلى الكوبري العلوي، حيث قفز أمين الشرطة خلفها في المياه وأنقذها من الموت.

ونجح أمين الشرطة سعد الصاوي، من إخراج الطفلة البالغ عمرها 15 سنة، واستدعيت سيارة إسعاف ونقلت الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية.