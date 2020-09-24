سرق العلاج لإنقاذ زوجته.. وضابط المباحث أنقذه من الحبس

كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة فجرًا، حينما توجه مواطن لا يملك سوى 100 جنيهاً في جيبه إلى صيدلية خاصة بشارع المستشفى، بينما زوجته مُلقاة على سرير داخل مستشفى دسوق العام، تحتاج إلى العلاج، وعندما فوجئ بأن سعر الدواء 215 جنيهًا، دفع كل ما يملك، وطلب رهن هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية من أجل أن يأخذ علاج زوجته ويتبقى عليه 115 جنيهًا، وأمام رفض الصيدلي، لم يشعر بنفسه إلا بعد أن أخذ «كيس العلاج» وجري، وما إن وصل إلى المستشفى حتى أعطى العلاج للمرضة وسلم نفسه لنقطة شرطة المستشفى فورًا.

"رئيس المباحث أنقذني من الحبس، وأسميت طفلي على اسمه تقديرًا لموقفه"، هكذا عبر هاني بسيوني حجاب، عامل من مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، عن شكره وتقديره لموقف الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث دسوق، إذ أنقذه من بلاغ كاذب بالضرب والسرقة، ودفع من جيبه الخاص بقية تكاليف العلاج.

يضيف حجاب، ساردًا تفاصيل ما حدث معه: "كنت عاوز أنقذ مراتي، كانت حالتها تعبانة جدًا، وكنت بجري وبقول يارب تقوم بالسلامة، ولقيتهم جايين يتهموني بالسرقة، حكيت التفاصيل لرئيس المباحث، وأقسمت له إني عمري ما مديت إيدي على حاجة، والممرضات شهدت باللي أنا قلته، لقيته مطلع 400 جنيه بيحاسب الصيدلي وطبطب عليا وقالي لو احتاجت حاجة قولي، بكيت ومكنتش عارف إيه اللي بيحصل، كان نفسي مراتي تخف وتقوم بالسلامة، وكنت متفق معاها نسمي ابننا ياسين، لكن موقف الضابط البطولي جعلني أتراجع وأسميه عمرو على اسمه، أنا مدين له بالشكرعلى موقفه ووقوفه بجانبي لإظهار الحق".

تلك كانت أحداث قصة بطلها زوجة مريضة مُلقاة على سرير داخل المستشفى وزوج لا يملك ثمن العلاج، ليفاجأ بأن الصيدلي قد حرر محضرًا كاذبًا عن طريق شرطة النجدة يتهمه فيه بالضرب وسرقة أدوية، لينتقل الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث دسوق، إلى المستشفى ليجد مواطنًا لم يتخطى عمره 35 عامًا، سلّم نفسه لنقطة شرطة المستشفى واعترف بفعلته، يبكي الرجل أمام الضابط والصيدلي، لتهتز مشاعر الجميع ويبادر ضابط الشرطة بدفع قيمة العلاج وإنقاذ الرجل من الحبس المؤقت.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الواقعة على نطاق واسع، مطالبين بمعاقبة الصيدلي الذي لم يُقدّر ظروف مواطن لا يملك ثمن علاج زوجته المريضة، ويثمنون موقف الضابط الإنساني، قبل أن يرد قائلًا: "معملتش حاجة غير واجبي، أنا لقيت صيدلي مبلغ عن طريق النجدة، إن مواطن ضربه وسرق علاج وجري، رحت المستشفى لقيت الراجل الغلبان مسلم نفسه لنقطة المستشفى وحكى تفاصيل الواقعة وشهدت ممرضة باللي حصل، عملت واجبي تجاهه».