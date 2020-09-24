24 مرشحا محتملا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات النواب بالبحر الأحمر

تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، أوراق اثنين من المرشحين محمد خليل مستقل عن الدائرة الأولى، وعلي محمد علي عبادي مستقل عن الدائرة الوسطى؛ ليصل إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن إلى 24 مرشحًا بدوائر البحر الأحمر الثلاثة.

الدائرة الشمالية عشرة مرشحين هم؛ محمد محمد عبدالمقصود، حداد عبدربه إبراهيم، عاطف عبدالحميد توفيق، حافظ محمد لطفي، أمجد جمال محمود، أميمة نوبي مصطفى، سيد محمد بشير، محمد حسين، حمادة غلاب، ومحمد خليل.

الدائرة الوسطى تسعة مرشحين هم؛ عبدالناصر عطية، مصطفى سطوحي، محمد أبوالوفا، محمد يوسف، خالد محمود عبدالله محمد سباق، حسني أحمد علي، عبدالعظيم عبادي، كرم أبو النجا، وعلي محمد علي عبادي.

الدائرة الجنوبية خمسة مرشحين هم؛ علي نور علي، ياسر شعبان يوسف، مصطفى كتشيب حامد الحسن، إسماعيل الدكروني، وأحمد محمد صلاح.

وتضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.