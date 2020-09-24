في سنة.. المصريون شربوا بـ11.6 مليار جنيه سجائر كليوباترا وسوبر وبوكس

أنفق المصريون نحو 11.6 مليار جنيه على شراء السجائر المحلية، خلال الفترة من مطلع يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي.

ووفقا لتقرير عن نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان الذي اطلعت عليه "الوطن" باعت مبيعات الشرقية للدخان ما يزيد عن 61 مليار سيجارة محلية خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى 20 يونيو 2020.

وتراجعت مبيعات "إيسترن كومباني" من السجائر المحلية من 62.3 مليار سيجارة في الفترة من يوليو 2018 إلي 30 يونيو 2019.

وفي مطلع سبتمبر الحالي، قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار السيجار ودخان الشعر، موضحة في بيان إفصاح لإدارة البورصة الشهر الحالي، أنَّ مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، وتم التطبيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الحالي، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ورغم تفشي جائحة كورونا، لم تقلص الشركة الشرقية للدخان حجم إنتاج السجائر المحلية خلال الفترة الماضية، واستمرت مصانع الشركة تعمل بكامل الطاقة بالتزامن مع اتخاذ الإجرءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة العمال.

وبحسب تقرير نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 المنتهي في 31 مارس 2020، تراجعت إيرادات الشركة الشرقية للدخان من المعسل بنسبة 12.5% عندما انخفضت كمية المعسل من 2426 طنًا إلى 2122 طن معسل محلي.

بينما تراجعت كمية إنتاج المعسل التصدير من 513 طنًا في الربع الثالث من العام المالي 2018-2019 إلى 180 طنًا في الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 وبنسبة 66%.