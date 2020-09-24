بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة "ميكروباص" أمام مدخل رية كوم بدار دائرة مركز المنشاة بسوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية كوم بدار، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص أصاب كل من أحمد ابراهيم على 25 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، إبراهيم علي إبراهيم 58 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسري، طلعت ثروت أحمد، 55 عامًا، بكسر بالذراع اليمنى، وأميرة محمود أحمد، 32 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، نورهان نور موسى، 26 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، جمال نظير موسى، 27 عامًا، بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.