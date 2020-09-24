عاجل.. استخراج الضحية السابعة في المنزل المنهار بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج من استخراج الضحية السابعة في المنزل المنهار بقرية ونينة الغربية وهي لربة منزل تدعى عواطف محمد عبدالعال، 65 عاما، آخر الضحايا الموجودين أسفل الأنقاض.

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من استخراج جثث 4 أطفال وسيدتين، متوفين من بين أنقاض المنزل المنهار، كما تم استخراج سيدتين مصابتين بإصابات خطرة.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وباشرت التحقيقات.

اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، انتقل إلى مكان الواقعة وباشرت عمليات استخراج الضحايا والمصابين من بين الأنقاض، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدين سوهاج وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين ملك محمد حداد، 65 عامًا، والمنزل مشيد بالطوب الأحمر.

وتبين أن المنزل انهار بالكامل على قاطنيه، بسبب قدمه وتهالكه وعدم وجود أعمدة خرسانية بالمنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال سيدتين من بين انقاض المنزل هما أسماء خيري، 31 عامًا، ومرفت أحمد محمد، 33 عامًا، مصابتين بإصابات بالغة، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

ولقى مصرعه في الواقعة كل من كامليا محمود فؤاد، 33 عامًا، ووردة علام محمد، 30 عامًا، وكما لقي 4 أطفال "3 أولاد وبنت"، مصرعهم وتم انتشال جثثهم من بين الأنقاض، ونقلهم لمستشفي سوهاج العام.

وانتقل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، إلى موقع حادث انهيار المنزل، لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وقيادات مركز شرطة سوهاج.

ووجَّه "الفقي" بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين ضحايا الانهيار، وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.

وأوضح الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص 4 أطفال وسيدتين، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، وجارٍ العمل على انتشال جثة لسيدة تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه تم نقل 3 جثامين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و2 لمستشفى سوهاج العام، وجثة لمستشفى سوهاج التعليمي، كما تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.