السكة الحديد والمترو يعقمان 900 قطار و300 منفذ تذاكر لمواجهة كورونا

واصلت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، اليوم، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل تعقيم جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وتعقيم قطارات المترو بالخطوط الثلاثة للمترو، حيث تم تعقيم 900 قطار، و300 منفذ لبيع التذاكر، بواقع 800 قطار بالسكة الحديد، و100 قطار مترو الأنفاق.

السكة الحديد: جميع الموظفين المتعاملين مع الجمهور ملتزمون بارتداء الكمامات والقفازات لمنع انتشار كورونا

قال السيد عيسى، رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والتأمين التابعة لهيئة السكة الحديد، إن الشركة تواصل تنفيذ حملات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنه تم تعقيم وتطهير 800 قطار و300 منفذ لبيع التذاكر بالعديد من محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وأكد عيسى، لـ"الوطن"، أن الشركة تقوم يوميًا بأعمال التعقيم والتطهير حفاظًا على أرواح المواطنين، وأن ورش الصيانة بهيئة السكة الحديد يتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على جميع العاملين والفنيين والمهندسين بالورش، لافتًا إلى أنه يتم عمل تقرير يومي بحملات النظافة والتعقيم والتطهير التى تتم في المحطات، وعرضها على المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، والذي يقوم بدوره بمتابعة حملات التنظيف والتطهير، لاعتماد التقرير وتدوين جميع الملاحظات إن وجدت.

عيسى: أطالب الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات.. وخطط جديدة لمواجهة كورونا تزامنا مع دخول الشتاء

وأضاف عيسى أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور ملتزمون تماما بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة التزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك خطط جديدة لمواجهة كورونا تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

نائب رئيس المترو: وحدات إسعاف متحركة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة

ومن جهته، قال المهندس عصام منير، نائب رئيس شركة مترو الأنفاق للتشغيل والإدارة، لـ"الوطن"، إن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، حيث تم تعقيم 100 قطار تعمل على الخطوط الثلاثة للمترو، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هناك وحدات إسعاف متحركة بمختلف المحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة.

وأطلقت هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بالمحطات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكدة يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.