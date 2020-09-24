قرارات جمهورية بتعيين رؤساء جامعات وعمداء كليات

أعلن دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين كل من دكتور محمد محجوب عزوز محجوب رئيسا لجامعة الأقصر، وتعيين دكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة عميدا لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العالي تعلن صدور قرارات جمهورية جديدة أعلن دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين كل من دكتور محمد محجوب عزوز محجوب رئيسا لجامعة الأقصر، وتعيين دكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة عميدا لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس