تفاصيل أول رسالة دكتوراه عن "الألحان القبطية" في الجامعات الحكومية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مناقشة رسالة دكتوراه عن الألحان القبطية ومثيلاتها في أربعة من الكنائس التقليدية، بجامعة حلوان، وذلك في واقعة لأول مرة أن تناقش رسالة عن الألحان الكنسية في جامعة حكومية.

وتمت مناقشة الرسالة بكلية التربية الموسيقية وحملت عنوان "بعض ألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومثيلاتها في كل من الكنيسة الكاثوليكية، واليونانية والإثيوبية"، وهي مقدمة من الباحث سعد بطرس مرتل كنيسة مارجرجس بخمارويه بشبرا، تحت إشراف الدكتور يسري الحامولي، والدكتور داليا ديمتري، بينما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور نجلاء الجبالي، والدكتور داليا فهمي.

وكرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مرتل الكنيسة الذي حصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف مع التوصية بنشر الرسالة في الكليات والمعاهد الأكاديمية.

جاء ذلك قبل بدء عظة البابا في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية،

وقال البابا: "أرحب بالمرتل سعد بطرس شانوتي بخيت مرتل كنيسة مارجرجس خماروية في منطقة شبرا الشمالية التي يشرف عليها الأنبا انجيلوس، أسقف عام شبرا الشمالية".

وأضاف البابا: "المرتل سعد حصل على الدكتوراه، وهو نموذج من النماذج الجميلة وتخرج في معهد ديديموس دفعة سنة 1990 وكان الأول على دفعته، درس وحصل على بكالوريوس تربية موسيقية من جامعة حلوان عام 2016 بتقدير جيد جدًا ثم حصل على الماجستير من كلية التربية الموسيقية من جامعة حلوان عام 2018 بتقدير امتياز وكان موضوعه الطقوس الكنسية، واللجنة المشرفة أوصت بنشر الرسالة، وفي يوم 19 سبتمبر الجاري حصل على دكتوراه من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وكان موضوعها بعض ألحان الكنيسة ومقارنتها في كل من الكنيسة اللاتينية واليونانية والإثيوبية وحصل على الدكتوراه بتقدير امتياز وتعتبر هذه هي الرسالة الأولى التي تقدم المقارنات بين الكنائس المختلفة".