أسرة ومحبو فريد خميس يتوافدون على مطار القاهرة الدولي لاستقبال الجثمان

وسط حراسة أمنية مشددة، بدأت أسرة ومحبو رجل الأعمال المهندس محمد فريد خميس، التوافد أمام منفذ 35، والخاص بخروج جثامين الوفيات القادمة من الخارج.

ورفع عدد من العاملين بالشركة أعلام مصر، خلال تواجدهم أمام منفذ 35، تمهيدًا لاستقبال الراحل.

الراحل كان يمثل جيلًا مهمًا من البنائين فى الصناعة والاقتصاد، وحرص على الجودة والمنافسة فى صناعة حملت اسم شركته، كأحد المنتجات التى حملت اسم مصر بالخارج، وترك خلفه مؤسسة صناعية وتعليمية مهمة، ومبادئ تستحق أن يرعاها من يأتي بعده.

وحصل الراحل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، وماجستير تكاليف صناعية، وحاصل على أرفع وسام بلجيكى عام 2008، قلده له ولى عهد بلجيكا، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون.

وكان الراحل توفى يوم السبت الماضي، داخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 80 عامًا.