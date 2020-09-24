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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:06 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تقدم "الوطن"، استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 24 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:07

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:50

أذان العشاء 07:08

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:16

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء 07:06

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:21

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 05:55

أذان العشاء 07:13

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 04:15

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 03:07

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء 06:58

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