مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 24 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:07

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:50

أذان العشاء 07:08

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:16

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء 07:06

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:21

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 05:55

أذان العشاء 07:13

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 04:15

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 03:07

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء 06:58