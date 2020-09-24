مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:06 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تقدم "الوطن"، استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 24 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:17
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:13
أذان المغرب 05:49
أذان العشاء 07:07
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:18
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:15
أذان المغرب 05:50
أذان العشاء 07:08
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:16
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:13
أذان المغرب 05:48
أذان العشاء 07:06
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:21
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:19
أذان المغرب 05:55
أذان العشاء 07:13
مواقيت الصلاة في قنا
أذان الفجر 04:15
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 03:07
أذان المغرب 05:44
أذان العشاء 06:58