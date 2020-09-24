7 مرشحين في ثامن أيام الترشح بشمال الجيزة.. وزيادة طفيفة في الإقبال

تقدم 7 مرشحين محتملين بأوراقهم للترشح لمجلس النواب، للجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية، وهو ما يمثل زيادة طفيفة في أعداد المتقدمين للترشح، مقارنة باليومين السابقين، اللذان تقدم في كل منهما 5 مرشحين، بحسب مصادر رسمية بلجنة تلقى الطلبات.

كما أنهت اللجنة في الخامسة، بينما كان لا يزال هناك متقدمان للترشح، لم يستكملا أوراقها،وتترافق هذه الزيادة مع قرب موعد إغلاق باب الترشيح، بعد غد السبت، حيث تحدث زيادة عادة في أعداد المتقدمين للترشح، خاصة من جانب أولئك الذين كانوا يعولون على وجودهم في تحالفات أو قوائم ويفشلون في ذلك، أو الذين ينتظرون اتضاح خريطة الترشيحات والتحالفات، أو من يرغبون في الحصول على الأرقام الأخيرة في كشوف المرشحين.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح، شهدت إقبالا وتزاحما وتدافعا من جانب المرشحين وأنصارهم، في أول أيام فتح باب الترشح للحصول على الأرقام الأولى والرموز المميزة، في كشوف المرشحين، حيث تقدم 64 مرشحا، بينما انخفض العدد إلى 7 مرشحين في اليوم التالي، إلى أن وصل إلى 5 مرشحين في الأيام التالية، وعاود صعوده إلى الرقم 7 مرة أخرى.