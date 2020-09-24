اليماني: جنازة محمد فريد خميس اليوم.. والعزاء غدا في فاونتن بارك

كشف الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي لرجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، أنّ موعد وصول الطائرة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، تم تأجيله ليكون الساعة الـ4 عصرًا مساء اليوم، على أن تكون صلاة الجنازة الساعة الـ5 مساءً، بالعاشر من رمضان (النساجون إنترناشيونال) يعقبها أعمال دفن جثمان الراحل الكبير 5:30 مساءً بالروبيكي في العاشر من رمضان.

عزاء رجل الأعمال محمد فريد خميس بالتجمع الخامس غدًا

وكان اليماني أعلن، أمس، أنّه سيتم تلقي عزاء الراحل في "فاونتن بارك" بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب غدًا.

وتوفي رجل الأعمال محمد فريد خميس، السبت الماضي ، بعد صراعٍ مع المرض.

وقال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية ومجموعة "النساجون الشرقيون": "تغمّدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، غيّب الموت محمد فريد خميس".

وُلد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

أسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: "شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط".