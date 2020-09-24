وزير الشباب ينعى البطل عمرو عبدالمنعم وزملاءه شهداء حادث طرة

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ببالغ الأسى والحزن الشهيد البطل عمرو عبد المنعم أحد أبطال الرياضة المصرية في كمال الأجسام والذي استشهد اليوم على إثر تصديه لمحاولة هروب أربعة مساجين من سجن طرة.

وأكد وزير الشباب أنه ينعى البطل عمرو عبد المنعم وزملاءه من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والذين استشهدوا أثناء أدائهم لواجبهم الوطنى، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتنشر "الوطن" الصور الأولى للعقيد عمرو عبد المنعم، الذي استشهد اليوم، في سجن طرة رفقة عدد من رجال الأمن خلال محاولتهم للتصدي لمحاولة هروب أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن.

من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تبين أن الشهيد، الذي ترك طفليه الصغيرين، ترقى إلى رتبة عقيد في شهر يوليو الماضي، بعدما أشار إلى ذلك على صفحته الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كذلك يتبين مواظبته المستمرة على ممارسة الرياضة ورفع الأثقال.

ولقى 4 من المحكوم عليهم بالإعدام مصرعهم، بينما يحاولون الهروب من سجن طرة، صباح اليوم، وهم:- السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقال مصدر أمني إن 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة، صباح اليوم، فتصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة، ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.

وأضافت المصادر إن المحكوم عليهم الذين لقوا مصرعهم هم: "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين"، وأوضحت المصادر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءت القانونية اللازمة .