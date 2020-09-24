حريق وسرقة 32 ألف جنيه من مكتب عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا

شهد مكتب عضو هيئة تدريس في كلية التربية الرياضية، بجامعة طنطا، حريق من قبل مجهولين وسرقة 32 ألف جنيه.

وكشف مسؤول في جامعة طنطا، أن إدارة جامعة طنطا، تلقت إخطارا يتضمن قيام مجهولين بإشعال النيران في مكتب الدكتور "م. ا" مدرس كلية التربية الرياضية، ومسئول حمام السباحة بالكلية وسرق 32 ألف جنيه حصيلة إيراد الحمام فى 4 أيام.

وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق، ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، من جهودها لكشف غموض الحادث.