تأجيل أحدث أفلام المخرج ستيفن سبيلبيرج بسبب كورونا

ما زال فيروس كورونا يضرب صناعة السينما، ويتسبب في تأجيل طرح عدد من الأفلام، آخرها West Side Story وهو أحدث أعمال المخرج الأمريكي الحاصل على 3 جواز أوسكار ستيفن سبيلبيرج.

تم تأجيل West Side Story لمدة عام كامل، ليصبح موعد طرحه 10 ديسمبر 2021، بعدما كان 18 ديسمبر 2020 بحسب موقع Variety.

كتب سيناريو الفيلم توني كوشنير، وهو مأخوذ من نص للكاتب Arthur Laurents والذي كتبه عام 1957، والفيلم من بطولة المغنية وكاتبة الأغاني راشيل زيجلر في أول عمل سينمائي لها، ويشاركها أريانا ديبوس وأنسل إلجورت.

تصنيف West Side Story دارما - جريمة - موسيقى بحسب موقع IMDB، وتكلفة إنتاجه 100 مليون دولار.

المخرج ستيفن سبيلبيرج

يعتبر ستيفن سبيلبيرج أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ صناعة السينما، ومن أشهر المخرجين في هوليوود.

ولد سبيلبيرج 18 ديسمبر 1946، وخلال مسيرته الفنية أخرج أكثر من 50 عملا، وشارك في إنتاج أكثر من 150 عملا، بالإضافة لكتابته عدد من المسلسلات والأفلام والتي تخطى عددها الـ 20.

وترشح سبيلبيرج لعدد كبير من الجوائز من بينها 17 أوسكار، وحصد منها 3، ففي عام 1994، حصد جائزتي أوسكار عن إنتاج وإخراج فيلم قائمة شاندلر، وفي عام 1999 حصد ثالث أوسكار له عن إخراجه فيلم Saving Private Ryan.

وفي عام 1987 كرمته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتسليمه جائزة Irving G. Thalberg Memorial Award

وترشح سبيلبيرج لـ 13 جائزة جولدن جلوب، وحصد منها 2، وفي عام 2008 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

ومن أشهر أفلام المخرج ستيفن سبيلبرج، Bridge of Spies إنتاج عام 2015، ولينكولن عام 2012، وWar of the Worlds عام 2005، بالإضافة لـ Catch Me If You Can عام 2002، Saving Private Ryanعام 1998.