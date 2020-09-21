"الأرصاد": رياح وأمطار غزيرة ورعدية خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، أن هناك توقعات بسقوط أمطار تكون غزيرة أحيانا (90%) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكدت انتهاء فصل الصيف في 22 سبتمبر الحالي، الموافق غدا الثلاثاء، وبدء فصل الخريف الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، مشيرة إلى أنّه حتى الآن ما زالت درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وأن الانخفاض في درجات الحرارة طفيف.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس، اليوم، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

أمطار غزيرة ومتوسطة بأماكن متفرقة

وأوضحت أنّ الرياح تكون معتدلة على الوجه البحري تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، ومتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا (90%) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

اضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط

وعن حالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون مضطرب غربا من ويرتفع الموج من 3 لـ4 أمتار وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل من 1.75 متر إلى مترين وربع.

وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين على المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 21

السلوم 28 22

سيوة 34 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 34 20

نويبع 35 27

طابا 34 26

كاترين 32 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 29

إدفو 44 27

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 35 28