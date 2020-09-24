"السكة الحديد": وقف سائق قطار شبين القناطر ومساعده عن العمل

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، ما تناولته بعض المواقع الصحفية عن خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين القناطر بالقليوبية، مؤكدة وقف سائق القطار ومساعده عن العمل

وأعلنت الهيئة أن الواقعة تتمثل في تجاوز سائق جرار مفرد لسيمافور المخزن بمحطة شبين القناطر، ما أدى إلى تراكي الجرار على التصادم الخرساني بمخزن المحطة وسقوط البوجي الأمامي للجرار بعيدًا عن الخطوط الطوالي دون التسبب في أي إصابات.

وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بتحرك فرق الإنقاذ لمحل الواقعة مجهزين بالآلات لإعادة تركيب الجرار على السكة، وتم وقف السائق ومساعده عن العمل احتياطيا لحين نهو التحقيقات وتحويلهم للكشف الطبي وكشف المخدرات.