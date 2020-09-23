400 مليون خسائر السكة الحديد من تزويغ المواطنين لدفع تذكرة القطارات

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أنّ خسائر الهيئة وصلت إلى ما يقرب من 400 مليون جنيه في الفترة من 1 نوفمبر 2017 وحتى 1 فبراير 2019، بسبب التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، قبل تطبيق غرامات السكة الحديد على الموزوغين من دفع أجرة القطار.

وأشار إلى أن منذ عامين تقريبا كانت أحصائية المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات وصلت إلى 50 مليون مواطن سنويًا، والآن وعقب تطبيق غرامات التزويغ من قبل الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، فى 1 أبريل 2019، انخفضت معدلات التهرب من الأجرة حيث وصلت إلى 25% من الركاب.

مصدر: وزير النقل شدد على عدم استقلال أي راكب للقطارات دون دفع قيمة التذكرة

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه جرى تحصيل ما يقرب من 280 مليون جنيه من تطبيق غرامات التهرب من دفع تذكرة القطارات والتسطح أعلى القطارات والتدخين داخل عربات القطارات، والتي بدأ تطبيقها مطلع أبريل 2019، مشيرًا إلى أنّ الهيئة لن تتنازل عن حقوقها ولن تسمح بركوب أي مواطن دون تذكرة.

وأوضح أن وزير النقل شدد على عدم السماح لآى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات.

وأوضح المصدر أنّ غرامات التهرب من التذاكر يحصل منها الكمساري على 40%؜ من قيمتها كحافز لتشجيعه على تحصيل قيمة الغرامات ومنع التزويغ من التذاكر، منوهًا بأنّ هناك 25% من الركاب ما زالوا يزوغون من دفع قيمة تذكرة القطارات، وأنّ الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة ستعمل على حدوث طفرة كبيرة، خلال الفترة المقبلة.

رئيس السكة الحديد: ننفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ جميع قطارات الهيئة تسير بصورة منتظمة ولا يوجد ما يعيق حركاتها، مشيرًا إلى أنّ جميع القطارات تخضع إلى صيانة دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والسلامة للركاب والعاملين، موضحًا أنّ الهيئة تعمل على تحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إنّ الهيئة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية بقيمة 150 مليار جنيه، لافتًا إلى أنّه تم تسلم 100 جرار أمريكي جديد من إجمالى 110 جرارات أمريكية، كما تم تسلم 81 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة.

وجاءت غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات الجديدة، إضافة إلى غرامات مخالفة تعليمات هيئة السكة الحديد، كالتالى:

1- 50 جنيهًا غرامة حالة استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية (العادية) دون تذكرة.

2- 40 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى.

3- 30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوى "الدرجة الثانية".

4- 20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة "الدرجة الثالثة".

5- 10 جنيهات غرامة حال استقلال قطارات الضواحي.

6- 70 جنيهًا غرامة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه.

7- 200 جنيه غرامة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

8- 200 جنيه غرامة حال ركوب المواطنين أعلى أسطح القطارات أو بين عرباته أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.

9- 210 جنيهات فى حالة حمل الراكب أي مواد قابلة للاشتعال.

10- 50 جنيهًا غرامة فى حالة النزول والصعود من القطارات أثناء مسيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

11- 210 جنيهات غرامة في حال حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

12- 50 جنيهًا غرامة في حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

13- 50 جنيهًا غرامة في حالة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

14- 50 جنيهًا غرامة في حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها دون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.