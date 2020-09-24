مصدر بـ"السكة الحديد": 25% من ركاب القطارات يتهربون من دفع الأجرة

واصلت هيئة السكة الحديد، تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة.

مصدر بـ"السكة الحديد": حصلنا ما يقرب من 280 مليون جنيها غرامة تزويغ.. ويحصل الكمساري على 40%؜ من قيمتها كحافز

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إن الهيئة تواصل تطبيق غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أن نحو 25% من ركاب القطارات ما زالوا يتهربون من دفع الآجرة، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على تنفيذ غرامات مالية فورية على المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات منذ أول إبريل 2019.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، بأن الهيئة حصلت نحو ما يقرب من 280 مليون جنيه فى 18 شهرا وتحديدا منذ إبريل 2019، تزامنا مع تطبيق غرامات التزويغ من آجرة القطارات، موضحا أنّ غرامات التهرب من التذاكر يحصل منها الكمساري على 40%؜ من قيمتها كحافز لتشجيعه على تحصيل قيمة الغرامات ومنع التزويغ من التذاكر.

وترصد "الوطن"، تفاصيل محاضر غرامات التزويغ والتسطح أعلى القطارات والتدخين داخل عربات القطارات والتى تم تنفيذها خلال 18 شهرا الماضية.. وهى كالتالى:

1- تنفيذ 22 ألف محضر تزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات بكافة أنواعها "مطورة/مميزة/روسية/مكيفة/VIP" على الهاربين من دفع الآجرة.

2- تنفيذ 11 ألف محضر لمواطنين تسلقوا أعلى أسطح القطارات وبين عرباته.

3- تنفيذ 8 آلاف محضر لمواطنين وأصحاب سيارات ملاكى ونقل ودراجات بخارية عبروا من أماكن غير مخصصة للعبور.

4- تنفيذ 3 آلاف محضر لمواطنين قاموا بالتدخين داخل عربات القطارات وبين طرقاتها أثناء رحلة القطار وأثناء توقفه.

5- تنفيذ 15 محضر لمواطنين حملوا مواد قابلة للاشتعال داخل عربات القطارات.

6- تنفيذ 450 محضر للعديد من المتسولين داخل عربات القطارات.

ونرصد غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات والتسطح والركوب بين فواصل العربات، إضافة إلى غرامات مخالفة تعليمات هيئة السكة الحديد، كالتالى:

1- 50 جنيهًا غرامة حالة استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية (العادية) دون تذكرة.

2- 40 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى.

3- 30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوى "الدرجة الثانية".

4- 20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة "الدرجة الثالثة".

5- 10 جنيهات غرامة حال استقلال قطارات الضواحي.

6- 70 جنيهًا غرامة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه.

7- 200 جنيه غرامة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

8- 200 جنيه غرامة حال ركوب المواطنين أعلى أسطح القطارات أو بين عرباته أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.

9- 210 جنيهات فى حالة حمل الراكب أي مواد قابلة للاشتعال.

10- 50 جنيهًا غرامة فى حالة النزول والصعود من القطارات أثناء مسيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

11- 210 جنيهات غرامة في حال حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

12- 50 جنيهًا غرامة في حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

13- 50 جنيهًا غرامة في حالة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

14- 50 جنيهًا غرامة في حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها دون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.