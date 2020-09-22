السكة الحديد والمترو يعقمان ماكينات صراف التذاكر الآلية لمواجهة كورونا

واصلت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، اليوم، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل تعقيم جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وتعقيم وتطهير ماكينات "VTM" لاستخراج التذاكر آليًا وهو ما يعرف بصراف التذاكر الآلي.

رئيس السكة الحديد: تحرير محاضر ضد الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّه سيتمّ تحرير محاضر ضد الركاب المخالفين الذين لا يرتدون الكمامات الطبية بمكاتب الشرطة الموجودة بالمحطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، وتحصيل الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه، مع التنبيه على الركاب بارتداء كمامات في أثناء دخول المحطات أو استقلال القطارات.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إن جميع القطارات وماكينات الصراف الآلي ومكاتب الإداريين تخضع يوميًا وبشكل دوري للتعقيم والتطهير، بالإضافة إلى تطهير المحطات كل ساعتين تقريبًا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحًا أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وشدد رئيس السكة الحديد، على استمرار توزيع الكمامات على كل العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أعمال تنظيف المحطات يتم بصورة مستمرة ومنتظمة.

متحدث مترو الأنفاق: إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية

ومن جهته، أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تقوم يوميًا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هناك وحدات إسعافية متحركة بمختلف المحطات، لعلاج الحالات المرضية الطارئة.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، بأن الشركة لديها خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير الفكة، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة، لافتًا إلى أنه سيتم تجهيز أكشاك بيع تذاكر متنقلة لمواجهة زحام الركاب أمام منافذ بيع التذاكر بالمحطات، كما سيتم تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات ومكاتب صرافين التذاكر كل ساعتين تقريبا.

وأطلقت هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بالمحطات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.