بالفيديو.. رمضان عبدالرازق: الجن منهم مؤمن وكافر وعلماء وجهلة

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن الجن مثل البشر، فيه مؤمن وكافر، وطائع وعاصى، ومنهم علماء وجهلاء، لافتا إلى أن الجن من المخلوقات التي من النار منهم إبليس الأكبر، وهو الذي أنظره الله إلى يوم القيامة.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن "الجن يشمل الأصناف الآتية، شيطان مثل أبليس الكبير مثله مثل سيدنا آدم فى الخلق، فالاختلاف فى أن آدم أبو البشر، وإبليس ليس أبو الجن، وإنما فرد منهم ففسق عن أمر ربه".

وتابع أن الجن مثلهم مثل البشر في كل أمورهم فكل أمورهم مثل أمور البشر، "الجن عندهم عاصي ومؤمن، وصالح وطالح زي البشر بالظبط".