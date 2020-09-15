عمرو دياب عن حفل السعودية: سنعود ونرتفع إلى السماء

أعرب الفنان الكبير عمرو دياب، عن سعادته بالعودة لإحياء الحفلات الغنائية مرة أخرى، بعد حفله الذي أقيم أمس، في مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الهضبة على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، صورة من حفله أمس، وعلق عليها قائلًا: "مهما طال استمرار الأزمة، سنعود ونرتفع إلى السماء".

يذكر أنَّ عمرو دياب كان قد طرح مؤخرًا أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.