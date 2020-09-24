طريقة تسجيل شقتك في الشهر العقاري: لن تسدد 7% من ثمن الوحدة

يلزم القانون رقم 114 لعام 1946 والمنظم لعمل الشهر العقاري المواطنين بإجراءات ومستندات محددة كشرط أساسي لتسجيل الوحدة أو العقار في الشهر العقاري.

أبرز الالتزامات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون هي إحضار أصل العقد بعد صحة التوقيع، أو رفع دعوى صحة ونفاذ في حالة عدم حضور المالك السابق للعقار خلال إشهار العقد هذا بالإضافة إلى سداد مبلغ يتراوح ما بين 500 حتى 2000 جنيه وفق مساحة الوحدة السكنية.

كما تضع اللائحة شرطًا آخر يثير الجدل بين المواطنين وخرجت حوله شائعات عدة وهو تحصيل 7% من إجمالي ثمن الوحدة في العقد للشهر العقاري وهو ما نفاه عدد من المسؤولين عدة مرات.