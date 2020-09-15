6 مرشحين محتملين لـ"النواب" يوقعون الكشف الطبي بمطروح

وقّع المجلس الطبى بدائرتي مطروح "الأولى والثانية" الكشف الطبي على 6 مرشحين محتملين لمجلس النواب داخل المستشفيات المحددة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

واستقبلت اللجنة الطبية بمستشفى مطروح العام، اليوم، 5 مرشحين محتملين للنواب بالدائرة الأولى، وأجرت الفحوصات الطبية الشاملة لهم، وسلمتهم إخطارًا يثبت توقيعهم الكشف لتسليمه للجنة العامة لانتخابات مجلس النواب ومقرها محكمة مرسى مطروح الإبتدائية.

كما وقعت اللجنة الطبية بمستشفى العلمين المركزي، الكشف الطبي على مرشح محتمل واحد بدائرة مطروح الثانية، وجار استقبال المتقدمين حتى نهاية الفترة المسموح بها طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.