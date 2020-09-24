تشييع جثمان محمد فريد خميس بحضور وزيري "القوى العاملة والتموين"

شيعت منذ قليل، جنازة رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي وافته المنية صباح يوم السبت الماضي، بأحد المستشفيات الأمريكية، عن عمر يناهز 80 عاما.

وحرص محمد سعفان وزير القوى العاملة، على الحضور قبل وصول الجثمان في الخامسة والنصف مساء، سبقه الدكتور علي المصيحلي وزير التموين.

والراحل كان يمثل جيلًا مهمًا من البنائين فى الصناعة والاقتصاد، وحرص على الجودة والمنافسة فى صناعة حملت اسم شركته، كأحد المنتجات التى حملت اسم مصر بالخارج، وترك خلفه مؤسسة صناعية وتعليمية مهمة، ومبادئ تستحق أن يرعاها من يأتي بعده.

وحصل الراحل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، وماجستير تكاليف صناعية، وحاصل على أرفع وسام بلجيكى عام 2008، قلده له ولى عهد بلجيكا، مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون.

وكان الراحل توفى يوم السبت الماضي، داخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 80 عامًا.