"إيد واحدة".. شيخ وقسيس ينظمان جنازة محمد فريد خميس

في مشهد لافت للانتباه، حرص أحد القساوسة على تنظيم صلاة جنازة رجل الأعمال محمد فريد خميس والذي وافته المنية صباح يوم السبت الماضى بأحد المستشفيات الأمريكية عن عمر ناهز 80 عاما.

وتقدم القسيس صفوف المصلين ووقف بجوار جثمان الراحل إلى جانب أحد الشيوخ التي شاركت في الجنازة وقام بتنظيم الصف الأول وإبعاد المصلين عن الجثمان تمهيدا لإقامة شعائر الصلاة.

وكان عدد كبير من العاملين بالشركة قد تجمعوا حول الجثمان ما دفع القسيس إلى محاولة إبعادهم تمهيدا للصلاة.