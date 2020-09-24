توقف 6 أشهر.. موعد السماح للمواطنين بالبناء مرة أخرى

أعلن مجلس الوزراء اليوم مد مهلة التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل، إذ كان من المقرر أن ينتهي استقبال الطلبات مع نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وتوقفت أعمال البناء بصورة شبه كلية على مستوى جميع المحافظات المصرية وخاصة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات بقرار صادر من الحكومة لمدة 6 أشهر كاملة يتم خلالها مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية ومجلس المدن فضلًا عن العمل على وضع صيغة جديدة للتراخيص يجري العمل بها عقب انتهاء مدة الوقف مباشرة.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ونص القرار على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، تنتهي يوم 24 نوفمبر المقبل، ليبدأ بعدها المواطنون باستكمال أعمال البناء ولكن بالصيغة الجديدة للتراخيص، حيث تعمل اللجنة الخاصة بوضع الاشتراطات الخاصة بالبناء تسعى للانتهاء والإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة قبل موعد نهاية فترة الـ6 أشهر الخاصة بقرار وقف البناء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه المُنعقد اليوم، إنّ الحكومة ترغب في تقنين عملية البناء والتنمية في مصر، مؤكدًا أنّ كل عقار في مصر سيكون له رقم قومي، متابعًا: "نسعى قبل نهاية 2021 لاستكمال هذه المنظومة بشكل كامل، لتنظيم حركة بيع وشراء العقارات"، وأكد رئيس الوزراء أنّ هذا الرقم القومي للعقارات من شأنه طمأنة المواطنين عند شرائهم أي عقار بأنّه مقنن ورسمي، سواء كان تجاريًا أو سكنيًا أو صناعيًا.