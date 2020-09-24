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عاجل.. مدبولي: تلقينا مليونا و400 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

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نرمين عفيفي
02:27 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ عدد المتقدمين لطلبات التصالح في مخالفات البناء، بلغ حتى الآن مليون و400 ألف مواطن.

وأضاف مدبولي، في تصريحات تلفزيونية بثها التلفزيون المصري، أنّه يتابع على المستوى اليومي حجم الطلبات على التصالح: "لاحظنا على مدار الأيام الأخيرة زحاما كبيرا، ومن الواضح من رغبات المواطنين على التصالح أنّ هناك شكاوى من القدرة الاستيعابية بالمحافظات، ولذلك رغبت الدولة في التيسير على المواطنين".

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