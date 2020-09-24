عاجل.. مدبولي: مد التقدم بطلبات التصالح لنهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مد مهلة التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر مجلس الوزراء، أنّه اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعراض الموقف الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين، وكذا استعراض تحرك الدولة في العام المالي الحالي حتى منتصف يونيو المقبل.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.