حظك اليوم الجمعة 25-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

من الصعب أن يثق مولود برج العقرب في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش؛ الفلك يمدك اليوم بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.