حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لا يستطيع أن يتحكم في ردود أفعاله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمنحك اليوم الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تلمس القلوب وتجد الكلمة المناسبة لكل موقف وتسيطر على من حولك بعطاء جارف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة مايا دياب، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.