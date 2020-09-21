حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب بأن لديه قدرة كبيرة على استكشاف نوايا الكثير من الذي يتعامل معهم وكذلك خفاياهم بسهولة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يثق في الآخرين بسهولة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء تجعلك تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.