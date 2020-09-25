حظك اليوم الجمعة 25-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج القوس شخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك في الأمور المهنية والمادية وراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بدراسة وقع كلماتك على الطرف الآخر قبل أن تتفوه بها وذلك إذا أردت إصلاحا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.