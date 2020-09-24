محلية النواب عن التصالح: وصلنا لمليون و400 ألف طلب ولا يهمنا الحصيلة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن خطاب رئيس مجلس الوزراء الأخير، بشأن قانون التصالح، جاء لطمأنة المواطنين الراغبين في التصالح عبر مد فترة التصالح، واستجابه طيبة من الحكومة لقياس الرد التشريعي لقانون التصالح الجديد.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن رسائل رئيس الوزراء هامة، وجاءت للرد على كل أسئلة المواطنين، فيما يخص ملف التصالح، وقرار مد فترة التصالح لنهاية شهر أكتوبر المقبل، هو قرار في صالح المواطنين، موضحا أن هناك الكثير من الملفات الإصلاحية التي ستعمل عليها الحكومة والسلطات التنفيذية والمواطنين على حد السواء، خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المتقدمين خلال الـشهور الماضية، وصل لـ400 ألف طالب للتصالح، وفي خلال أسبوعين ومع بداية استيعاب المواطنين لحقيقة القانون، وباتت الأسعار في متناول يد الجميع، وصل عدد طالبي التصالح مليون و400 ألف طلب، بحصيلة 8 مليار جنيه: "الحصيلة متهمناش، اللي يهمنها أننا وصلنا لمليون و400 ألف طلب، والمواطن وثق في أداء الحكومة"، مشيرا إلى أن مخالفات المدن الجديدة مقتصره على الجراجات والروف والأراضي المضافة".

وتابع: "أول ما بنزل في الأسعار المواطن المصري الواعي بيخش على طول للتصالح، وفيه فارق بين الرغبة والمقدره، وبقترح أنه يتم إدراج حزم تصالح مختلفة لطالبي التصالح".