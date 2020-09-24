الجيزة تعلن تأجيل انقطاع المياه عن 9 مناطق بالمحافظة

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنّه تم تأجيل موعد قطع المياه عن حي بولاق الدكرور وأرض اللواء ومركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها (طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر - منيل شيحة).

إذ كان مقرر قطع المياه عن هذه المناطق غدًا الجمعة بغرض تنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا وتنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس.

وأشارت المحافظة إلى أنّ سوف يتم التنويه بموعد الانقطاع الآخر قبلها بوقت كافٍ.