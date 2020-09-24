منال سلامة: "شيخ قال لابني الممثلين هيدخلوا النار"

روت الفنانة منال سلامة، أن نجلها ذهب يصلي صلاة الجمعة، وبعد أن انتهى من الصلاة، جاءها يبكي، قائلًا: "أنت يا ماما هتدخلي النار لأنك ممثلة، وعمو الشيخ هو من قال لي ذلك".

وقالت "سلامة"، خلال برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم: "أخذت نجلي في حضني، وقلت له لأ متخافشي لم أدخل النار، وعمو الشيخ لم يعرف جميع المملثين بشكل صحيح، ولن أدخل النار كما قال لك".

وتابعت: "هناك ممثلين سيدخلون النار وممثلين سيدخلون الجنة، وكذلك دكتور هيدخل الجنة وآخر سيدخل النار، وهناك شيخ سيدخل الجنة، وشيخ آخر سيدخل النار".

وأشارت الفنانة منال سلامة، إلى أنها استدعت الشيخ الذي خطب صلاة الجمعة، وبدأت تتحدث معه بالأحاديث والآيات القرآنية، فبهت الشيخ ولم يرد عليا، مطالبة بتغيير الخطاب الديني ولا بد وأن يبدأ من الطفل.