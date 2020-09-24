القبض على عاطل وعامل بتهمة تجارة المخدرات بالقاهرة

نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل وعامل، لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين بحوزتهما كمية من مخدر الفودو في مدينة نصر، وسلاح ناري، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد تمكن قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من مخدر الفودو، وزنت 1.195 كيلوجرام، فرد خرطوش عيار 12مم، (عدد 4 طلقات نارية من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول)، بحوزة عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – لأحدهما معلومات جنائية.

وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.