خلال 24 ساعة ضبط 110 قطعة سلاح نارى و 104 قضية مخدرات وتنفيذ 74430 حكم قضائى

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (110 سلاح نارى بحوزة 78 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(11) بندقية آلية .

(22) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات .

(70) فرد محلى.

(88) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة .

ضبط (163) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (74430) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(315) حكم جناية.

(21345) حكم حبس جزئى.

(4303) حكم حبس مستأنف.

(37055) حكم غرامة.

(11412) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (104) قضية مخدرات بحوزة (110) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,231 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (5,853 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,416 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 375 جرام)

كمية من مخدر الشابو وزنت (256 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (70 جرام).

عدد (1115) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (3) متهمين، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.

× فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (25) متهم .

× فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

× فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (158) مخالفة.

× فى مجال ضبط المخالفات المرورية:: ضبط (10243) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (85) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم .