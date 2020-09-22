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السيسي: قلق الأمة المصرية يتصاعد بسبب السد الأثيوبي

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محمود البدوي
10:30 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قلق الأمة المصرية في تصاعد بسبب ملف سد النهضة، هذا المشروع التي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر أمضت ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات ضمنية مع أشقائنا في السودان وأثيوبيا سعيا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد.

وأوضح الرئيس، أن مصر تسعى لتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنيمة للشعب الأثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم.

 

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