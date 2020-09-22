السيسي عن السد الأثيوبي: لا ينبغي امتداد أمد التفاوض لـ"ما لا نهاية"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نهر النيل ليس حكرا لطرف والمياه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الاشقاء، ولقد أكدت تلبية مجلس الامن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحافظ على السلم والامن الدوليين.

وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا الامر يضع على عاتق المجتمع الدول مسؤولية دفع كافة الاطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة.

وتابع: " لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتطوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون".

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات