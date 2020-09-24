12 ألف حاوية مكافئة.. الخط الملاحي الكورى HMM يختار ميناء دمياط

أعلن اللواء بحرى أركان حرب وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط استقبال الميناء سفينة الحاويات (HYUNDAI NEW YORK ) التابعة لخط HMM الكورى فى أولى رحلاتها للموانئ المصرية قادمة من ميناء جنوة الايطالى والسفينة يبلغ طولها 293 متراً و عرضها 40 متراً و بغاطس 12.5 متراً و تبلغ حمولتها الكلية حوالى 71786 ألف طن وحمولتها القصوى حوالى 12 ألف حاوية مكافئة.

وقامت السفينة بتفريغ وشحن 391 حاوية مكافئة ومن المقرر أن تغادر متجهة إلى ميناء جدة السعودي.

يأتي ذلك تتويجاً للمفاوضات والمباحثات التى تمت بين الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وقيادات الخط الملاحى HMM الكوري والتي عقدت على هامش انتخابات المنظمة البحرية الدولية فى لندن ايذاناً لدخول سفن الخط الملاحى للموانئ المصرية لأول مرة.

وأضاف أن اختيار الخط الملاحي HMM الكوري لميناء دمياط في أولى رحلات سفنه للموانئ المصرية يأتى تأكيداً على قدرة الميناء على استقبال والتعامل مع مثل هذه النوعية من سفن الحاويات العملاقة وخاصةً بعد الجهود التي بذلتها الهيئة لتعميق الممر الملاحى ليصل إلى غاطس 16 متراً وحوض الدوران إلى 15.50 متراً لتتوافق مع غاطس أرصفة محطة الحاويات الحالية وهو ما يعد إضافة لخدمة المشروعات المستقبلية بالميناء مما سيعزز القدرة التنافسية لمحطة الحاويات وجهود تطويرها، حيث ستكون جاهزة لاستقبال سفن الحاويات الأحدث والأكبر حجماً وهو الأمر الذي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على انتظام الخطوط الملاحية المتعاملة مع الميناء وجذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة.