الأوقاف تفتتح 77 مسجدا غدا.. تعرف على أماكنها بكل محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 77 مسجدًا في 13 محافظة غدا، في إطار خطة وزارة الأوقاف، لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وتشهد مديرية أوقاف البحيرة، افتتاح 16 مسجدا، وفي مديرية أوقاف سوهاج، يتم افتتاح 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف القليوبية تم افتاح 3 مساجد، مديرية أوقاف الدقهلية تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم افتتاح 5 مساجد، مديرية أوقاف المنيا تم افتتاح 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف أسيوط 8 مساجد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الشرقية تم افتتاح مسجد، وفي مديرية أوقاف أسوان تم افتتاح 3 مساجد، وفي مديرية أوقاف قنا تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الفيوم تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الجيزة تم افتتاح 7 مساجد.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى أسماء المساجد وعناوينها كما يلى:

مديرية أوقاف البحيرة

1 محلصا شبرا خيت

2 الهداية محطة التحرير بدر

3 الفتح – برقاما – إيتاي البارود

4 عمر بن الخطاب - سليم طوبيان - دمنهور

5 التقوى بالمدينة وادي النطرون

6 القاضي تبع نديبة دمنهور

7 الوقف الغربي الرحمانية

8 ايزبيلاه شبرا خيت

9عمر بن الخطاب سليمان شلبي

10 بولين الكبير كفر الدوار

11 قرية النحاس كفر الدوار

12 3/6 الخمسين

13 الوسطانى قرية البريجات كوم حمادة

14 نور الإسلام كوم شريك كوم حمادة

15 محفوظ العكريشة كفر الدوار

16 مسجد التقوى – زاوية أبو شوشة – الدلنجات

مديرية أوقاف سوهاج

17. آل همام بخيت

18. القصاصين

19. أم العمد نجع مازن غرب البلينا

20. العاشر من رمضان روافع العيساوية المنشاة

21. الرحمن الغندفلى بندر المنشاة

22. السعادة السلمانى البلينا

23. الرحمن ال شلبى السلمانى البلينا

مديرية أوقاف القليوبية

24. مسجد محمد موسى العطار

25. مصطفى أفندي

26. هاجر الإصلاح الزراعي سوارس.. قليوب

مديرية أوقاف الدقهلية

27. ابو الفرج عزبة ابو الفرج بنى عبيد

28. الهدي عزبة التل بنى عبيد

29. مسجد أحمدية أبو الفتوح بلقاس

30. الويش بعزبة الويش بلقاس

31. الشماشرجي – مركز منية النصر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

32. عمرو بن العاص عزبة فؤاد رجب فوة

33. الدوايدة الجديد مطوبس

34. 52 الكبير بقرية المنصورة الحامول غرب

35. زهير المحطة – قلين

36. مسجد سيدى أحمد ربيع

مديرية أوقاف المنيا

37. الرحمن عزبة محجوب طوخ المنيا

38. محمد سيف نايف عزبة ابراهيم ابو بكر

39. السلام زهرة المنيا

40. النور عزبة المرح طوخ المنيا

41. على بن ابى طالب عزبة السلطان

42. ال رحاب عزبة حربى صفط الغربية

43. مسجد التقوي تل حمد – الإسماعيلية

مديرية أوقاف أسيوط

44. البارودة بنى شعران منفلوط

45. النور نزلة مصطفي – ديروط

46. الحسين النهاية ديروط

47. المصحون دير القصير – القوصية

48. آل طنطاوى – سلام

49. الرحمن حوض الرمل نجع خضر – ديروط

50. الشيخ مناع – سلام

51. التقوي بنى محمد – ابنوب

مديرية أوقاف المنوفية

52. عبد المعطى ماضى كفر طبلوها تلا

53. ابراهيم سالم الكوم الاخضر شبين الكوم

54. على سالم اجهور قويسنا

55. القبلي دناصور الشهداء

56. بحبح كفر ابو راقية اشمون

مديرية أوقاف الشرقية

57. منشأة قاسم – درب نجم – شرقية

مديرية أوقاف أسوان

58. عمر بن الخطاب الرديسية ادفو

59. النور الفقرا الخولي ادفو

60. النصر الشيخ هارون اسوان

مديرية أوقاف قنا

61. الشيخ على محمود الإسمنتي نقادة

62. الزهراء بشلاو نقادة

63. العتيق دنفيق

64. الشيخ عبد المقصود الخطارة نقادة كوم الضع

65. اسماعيل عمار المقارين قوص

مديرية أوقاف الفيوم

66. الايمان مفارق طهطا ابشواى

67. المهدى ابو دتعاش اشواى

68. ابو زيد محمد سيلا مركز الفيوم

69. عزبة على صالح سترو ابشواى

70. العبدانية مطرطارس سنورس

مديرية أوقاف الجيزة

71. محمد ابو الزهور ميت قادوص

72. الرحمة حدوقة ام الدنيا منشاة القناطر

73. السيوفى الدبركى سقارة - البدرشين

74. التوبة شارع عبد الباقى الماذون الصف

75. سيدى خلاف البرغوتى العياط

76. المكربل طموة الحوامدية

77. النحاس – الكرداسة