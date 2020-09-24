السكة الحديد: وصول 22 عربة قطار روسية جديدة خلال ساعات

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، وصول 22 عربة قطار روسية جديدة إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من روسيا بحرا خلال ساعات، مشيرا إلى أنه جرى استلام نحو 81 عربة قطار روسية حتى الآن، من إجمالى 1300 عربة، موضحا أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة الجر، لمواجهة الأعطال والحوادث والتأخيرات.

مصدر بـ"السكة الحديد": وصول 10 جرارات أمريكية جديدة مطلع العام المقبل

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الدفعة السابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة، والبالغ عددها 10 جرارات، ستصل مع بداية العام المقبل، لافتا إلى أنه تم توريد نحو 100 جرار أمريكى جديد للهيئة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، حريص على تحديث منظومة السكة الحديد بشكل شامل، لتقديم كل الخدمات المميزة، لجمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل: تشغيل 3 قطارات جديدة شهريا لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين

وقال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتم تشغيل 3 قطارات جديدة شهريًا، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مكونة من الجرارات والعربات الروسية الجديدة، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحًا أن قطارات السكة الحديد تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأشار وزير النقل، فى تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن صفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة، منها 500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة.

وزير النقل: سكك حديد مصر تشهد تحديثًا شاملًا للقضاء على حوادث القطارات والأعطال والتأخيرات

وبحسب وزير النقل، تشمل الصفقة أيضًل 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، موضحا أن هناك تحديث شامل يتم فى منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيًا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وذلك للقضاء على تأخير القطارات والأعطال والحوادث.