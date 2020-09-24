"التنسيقية" عن القائمة الوطنية: سندعم عناصر شبابية في انتخابات النواب

قال محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب ومجلس الشيوخ، إن تعبير الدولة المصرية تريد استكمال مؤسساتها التشريعية، حيث بدأت بانتخابات مجلس الشيوخ، وسيكون أول جلسة له في أكتوبر المقبل، يعقبها إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضاف عزمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "هناك مباحثات بين 12 حزبًا سياسيًا تجتمع في قائمة ائتلافية تمثل الأطياف السياسية كافة التي تعمل بالحياة الحزبية، ونريد روحًا جديدًا في مجلس النواب".

وتابع: "نسعى إلى الانتهاء الاستحقاق دون إصابات بفيروس كورونا وهو تحدٍ أمام الدولة المصرية، وهي لديها قدرة حقيقية على تنظيم هذا الاستحقاق".

وحول التعثر في حسم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، ما أدى إلى استبعاد بعض الرموز، قال: "هذا اتجاه من القائمة إلى دفع وإعطاء الفرصة لمن ليس له المقدرة على خوض هذه الانتخابات بالمقاعد الفردية، ولذلك فإن القائمة ارتأت منح الفرصة لمجموعات من الشباب والوجوه الجديدة التي تمتلك الوعي والتأهيل والوعي الثقافة".