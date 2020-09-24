مرشحو النواب يتسابقون على سرادقات العزاء والأفراح بالشرقية

شهدت الأيام الماضية تسابق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب بالشرقية على سرادقات العزاء والأفراح كل في نطاق دائرته الانتخابية لمجاملة المواطنين لكسب تأييدهم ودعمهم وضمان الحصول على أصواتهم خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 نوفمبر المقبل.

تقدم 238 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب في محافظة الشرقية، بأوراق ترشحهم خلال 7 أيام من تلقي طلبات الترشح، وذلك بمقر لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق، والمنعقدة برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

وتضم الدوائر الانتخابية:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبوكبير وههيا، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبوحماد، وتشمل مركز أبوحماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسينية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.