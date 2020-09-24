عاجل.. فرنسا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل لها

سجلت فرنسا أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، وهو ما يعتبر رقم قياسي للإصابات في أعلى معدل منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، تخطى الألف للمرة الأولى منذ الثامن من يونيو.

وأضافت الوزارة أن عدد من دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بمرض بـ"كوفيد-19" ارتفع بإضافة 136 مريضا ليصل إلى 5932. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومع توسع انتشار الفيروس في منطقة إيكس - مرسيليا في جنوب شرقي فرنسا وفي غوادلوب في جزر الأنتيل الفرنسية، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمس إجراءات صارمة جداً في هاتين المنطقتين اللتين باتتا ضمن "منطقة الإنذار القصوى".

وأضاف، أن 11 مدينة كبرى أخرى، بما في ذلك باريس، وضعت في "منطقة تنبيه معززة"، وهذا يعني بشكل خاص إغلاق الحانات في الساعة العاشرة مساءً.