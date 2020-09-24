عاجل..فرنسا: يجب خلق مسار تفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن التواصل مستمر ويومي مع الأشقاء في دولة فلسطين، وبتنسيق مع مصر وكافة الدول العربية، وكذلك الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية فرنسا وألمانيا، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم هو مؤشر على التواصل الدائم وحجمه.

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي بعمان لبحث عملية السلام، أن القضية الفلسطينية تمثل بعدًا مهمًا بالنسبة للمنطقة وخاصة الأردن، مشددًا على أنه لا أحد من الشعبين من الممكن أن يحقق تطلعاته على حساب الشعب الآخر.

وذكر أن إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل والإمارات والبحرين يمثل ديناميكيات جديدة من الممكن أن تمثل مساهمة كبيرة في الاستقرار الإقليمي، غير أن ذلك يمر من خلال حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتطلعات وحقوق الشعبين، وهذا يعني إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن في حدود مؤمنة بناءً على حدود عام 1967، على أن تكون القدس تكون عاصمة للدولتين، بجانب دوام تعليق ضم الأراضي من قبل الإسرائيليين.

واستكمل وزير الخارجية الفرنسي إنه من المهم أن يعيد الإسرائيليون والفلسطينيون الحوار بينهما، وأنه يجب خلق ثقة بين الطرفين حتى نتمكن من إطلاق مسار تفاوضي يصب بمصلحة الطرفين، مضيفًا "الإطار موجود لإعادة الاتصالات بين الطرفين، وهو إطار للإتفاقيات السابقة".