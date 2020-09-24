"مصر كلها معاك يا سيسي" يتصدر "تويتر".. ومدونون: لا خوف على وطن تقوده

حرص العديد من مدوني موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة "تويتر" على المشاركة في هاشتاج "مصر كلها معاك ياسيسي" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الحملات الإخوانية الإلكترونية، وبث الشائعات ضد الدولة المصرية حيث تصدى المصريون لها من خلال هاشتاج "مصر كلها معاك يا سيسي".

وتداول النشطاء الهاشتاج بشكل كبير خلال "تويتر" حتى أصبح الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة.

وترصد "الوطن" أبرز التغريدات، التي قُيلت من خلال الهاشتاج.

غرد حساب باسم "أحمد محمد فوزي"، بصورة للرئيس السيسي مع الرئيس السادات، مكتوب عليها: "الناس تخاف من القوي ومصر قوية"، معلقا بالهاشتاج: "#مصر_كلها_معاك_ياسيسي".

ونشر حساب صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مكتوب عليها: "كمل يا سيسي كلنا معاك يا بطل"، مشاركا من خلالها بالهاشتاج.

وغرد "أسامة سعيد" بصورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشبهه بالأسد الذي يلتهم أعداؤه، معلقا عليها: "مصر كلها معاك يا سيسي".

وكتب حساب باسم "اسكندراني": "الشعب كله معاك يا ريس، مصر السيسي".

وكتب حساب يحمل اسم "عبدالله السعيد": "كلنا معاك يا ريس، تحيا مصر، تحيا مصر تحيا مصر.. مصر كلها معاك يا سيسي".

وغرد "حسن" من خلال حسابه بصورة للرئيس للسيسي مكتوب عليها: "لا خوف على وطن أنت قائده"، وعلق قائلاً: "مصر كلها معاك يا سيسي واللي مش عاجبه يشرب من المجاري".